Успішний історичний фініш сезону повністю в руках команди Віталія Пономарьова.
ЛНЗ — СК Полтава, фото УПЛ
13 травня 2026, 17:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — СК Полтава 2:0
Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик — Рябов (Дайко, 87), Дідик, Пастух (Якубу, 78) — Твердохліб (Танковський, 62), Ассінор (Кравчук, 78), Микитишин (Яшарі, 62).
СК Полтава: Мінчев — Ухань (Бужин, 46), Підлепич, Місюра, Савенков — Плахтир (Марусич, 72), Даниленко — Одарюк (Вівдич, 71), Сад (П'ятов, 81), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 71).
Попередження: Рябов