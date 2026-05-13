Венесуельський хавбек поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Вінгер харківського Металіста 1925 Себастьян Кастільйо прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:2).

"Насамперед хочу подякувати Богові за те, що знову вийшов у стартовому складі та зміг допомогти команді. Якщо вдається віддати асист і бути корисним для команди — це ще краще. Я тут, щоб допомагати партнерам і продовжувати рости як футболіст і людина. Я терпляче чекав свого моменту й дуже вдячний тренеру, штабу та партнерам за довіру. Особливо Ніколасу та Арі Моурі — вони багато допомагають мені на полі та додають упевненості.

Звісно, як і кожен, я хотів забити, але цього не сталося. У мене було кілька моментів, але це футбол — інколи він непередбачуваний. У нас був шанс зрівняти рахунок, ми навіть могли вирвати перемогу, але припустилися власних помилок. Якщо ви бачили матч, то помітили, що в нас було чимало нагод, однак ми їх не реалізували. Але ми — команда, яка росте й продовжує боротися до самого кінця.

Насправді це була дуже напружена гра. Як я вже казав, усе вирішили наші помилки. Ми контролювали хід матчу, створювали моменти й мали можливості для перемоги, але реалізувати їх не вдалося. У футболі все просто: якщо не забиваєш ти — забивають тобі.

Ми хотіли перемогти. Зараз у нас серія без перемог, але ми зберігаємо віру, багато працюємо й покладаємося на Бога. Наша команда має потенціал і готова до великих звершень, тому будемо робити все, щоб змінити ситуацію.

Це непросто, але, як я вже казав, ми дуже хотіли виграти. Ставимося до цього терпляче, продовжуємо працювати над тим, що потрібно покращити, і будемо битися до кінця, щоб знову перемагати", — наводить слова Кастільйо прес-служба клубу.

