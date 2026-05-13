Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Батон Забергджа прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:2).

"Я радий, що забив, але не радий результату, тому що ми мали вигравати цей поєдинок. У нас було ще кілька нагод, як я вже казав раніше, нам потрібно бути спокійнішими. Коли маєш моменти — мусиш забивати, бо це футбол. Якщо не забиваєш — тебе карають. Тому я зовсім не задоволений.

Жест під час святкування гола? Моє святкування — це орел. Орел символізує мій народ, мою націю, звідки я родом. Коли показуєш орла — у всьому світі знають, що ти з Албанії та Косова. Це був просто емоційний жест, нічого більше.

Карпати — хороша команда, але ми були кращими. Щоправда, у другому таймі в певний момент ми випали з гри, і суперник нас за це покарав. Ми мали вигравати цей матч, щоб піднятися вище в турнірній таблиці.

П’ять матчів без перемог? Думаю, та поразка в кубковому матчі дуже сильно вдарила по нас емоційно. Але це футбол. Треба рухатися далі. Ми маємо додавати з кожною грою, і я сподіваюся, що після цих двох поразок станемо сильнішими й здобудемо дві перемоги", — наводить слова Забергджи прес-служба клубу.

