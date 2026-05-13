Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться Кудрівка та львівський Рух.
Антон Глущенко, фото ФК Кудрівка
13 травня 2026, 11:56
Кудрівка та львівський Рух зіграють на рівненському Авангарді в двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги.
Олександр Протченко, на тлі поразки від ковалівського Колоса (0:1), використав із перших хвилин Глущенка на лівий фланг атаки.
Іван Федик, після нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), залучив до стартового складу Бойка до центру поля.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая, Думанюк — Козак, Сторчоус, Глущенко — Овусу.
Запасні: Кулик, Потімков, Сердюк, Кисіль, Рогозинський, Гусєв, Адеоє, Бєляєв, Нагнойний, Пушкарьов, Світюха, Лєгостаєв.
Рух: Клименко — Копина, Слюсар, Підгурський, Роман — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Ігор, Алмазбеков.
Запасні: Воробйов, Кітела, Квас, Руніч, Рейляну, Ясінський, Денисов, Себро.
Гра Кудрівка — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.