Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться Кудрівка та львівський Рух.

Кудрівка та львівський Рух зіграють на рівненському Авангарді в двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Протченко, на тлі поразки від ковалівського Колоса (0:1), використав із перших хвилин Глущенка на лівий фланг атаки.

Іван Федик, після нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), залучив до стартового складу Бойка до центру поля.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая, Думанюк — Козак, Сторчоус, Глущенко — Овусу.

Запасні: Кулик, Потімков, Сердюк, Кисіль, Рогозинський, Гусєв, Адеоє, Бєляєв, Нагнойний, Пушкарьов, Світюха, Лєгостаєв.



Рух: Клименко — Копина, Слюсар, Підгурський, Роман — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Ігор, Алмазбеков.

Запасні: Воробйов, Кітела, Квас, Руніч, Рейляну, Ясінський, Денисов, Себро.