До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 13 травня, розпочавшись о 15:30.

У середу, 13 травня, київське Динамо проведе поєдинок 28 туру української Прем'єр-ліги-2025/26. Суперником "біло-синіх" стане ковалівський Колос.

Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після 27 турів Динамо набрало 48 очок і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Полісся на шість та сім балів відповідно. Колос має 46 очок та займає сьому позицію.