АН-Наср був за крок до дострокового чемпіонства, утримуючи переможний рахунок 1:0. Однак у компенсований час сталася несподівана помилка: після вкидання ауту голкіпер господарів Бенто закинув м'яч у власну сітку. Цей курйозний гол подарував Аль-Хілялу нічию, шокувавши домашніх уболівальників та викликавши здивування у самого Роналду.

Попри втрачену перемогу, зірковий португалець зберігає оптимізм. У своєму Instagram він звернувся до фанатів: "Мрія близько. Підніміть голову, нам залишився ще один крок! Дякуємо всім за неймовірну підтримку сьогодні ввечері".

Головний тренер Жорже Жезус, який приєднався до Ан-Насра минулого літа після надзвичайно успішного сезону з Аль-Хілалом, також підтримав команду. Пояснюючи пропущений м'яч, він зазначив, що гол стався через зіткнення між голкіпером Бенто та захисником Іньїго Мартінесом, без безпосередньої участі гравців команди-суперника.

"Важко втратити можливість відсвяткувати перемогу сьогодні, але попереду ще одна гра на нашому стадіоні, і ми можемо стати чемпіонами. У нас є другий шанс. У нас ще є гра, щоб бути щасливими. Якщо вболівальники будуть такими ж сильними, як сьогодні, то в останній грі ми точно будемо святкувати титул. Такі ситуації у футболі трапляються постійно",— наголосив Жезус.

Наразі Ан-Наср перебуває у дуже вигідній позиції: команда випереджає найближчих переслідувачів на п'ять очок і має гру в запасі. Щоб офіційно оформити чемпіонство, Ан-Насру достатньо виконання однієї з умов:

Перемогти клуб Дамак у наступному матчі 20 травня. Дочекатися, якщо «Аль-Хілал» не зможе обіграти Неом 16 травня. Крім боротьби за чемпіонство у внутрішній першості, на команду чекає ще один надважливий поєдинок.

Вже 16 травня Аль-Наср може здобути свій перший великий трофей з моменту переходу Кріштіану Роналду в грудні 2022 року — команда зіграє проти японського клубу Гамба Осака у фіналі Другої Ліги чемпіонів Азії.