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Гол Феррана Торреса не допоміг іспанцям здолати суперника перед стартом ЧС-2026.

Збірна Іспанії не змогла переграти команду Іраку в товариському поєдинку, який відбувся в Ла-Коруньї в рамках підготовки обох збірних до чемпіонату світу 2026 року. Матч завершився з рахунком 1:1.

Господарі поля вийшли вперед на 16-й хвилині. Ферран Торрес скористався передачею Дані Ольмо та вдало завершив атаку своєї команди.

Втім, перевага іспанців тривала недовго. На 27-й хвилині Мерчас Доскі відновив рівновагу, забивши м’яч у відповідь за збірну Іраку.

Попри відчутну перевагу за володінням м’ячем та кількістю небезпечних моментів, команда Іспанії так і не змогла вирвати перемогу.

На майбутньому чемпіонаті світу іспанці виступатимуть у групі H разом зі збірними Уругваю, Саудівської Аравії та Кабо-Верде. Ірак, своєю чергою, зіграє у квартеті I, де його суперниками стануть Франція, Норвегія та Сенегал.

Іспанія – Ірак 1:1

Голи: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Дошки, 27