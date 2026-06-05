Україна

Венесуельський форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Мексики після виступів в Україні та Колумбії.

Мексиканська Пуебла офіційно оголосила про підписання нападника Полісся Луїфера Ернандеса. Деталі трансферної угоди між клубами не розголошуються.

25-річний венесуелець став гравцем житомирського клубу навесні 2024 року, перебравшись із Академії Пуерто Кабельйо. За час виступів у складі Полісся форвард провів 20 матчів і відзначився п'ятьма забитими м'ячами.

Минулий сезон Ернандес провів у двох командах на правах оренди. Першу частину кампанії він відіграв за Чорноморець, де записав до свого активу чотири голи та дві результативні передачі у 14 поєдинках. Після цього нападник виступав за колумбійський Кукута Депортіво, за який забив шість м'ячів і віддав три асисти в 18 зустрічах.

Новим клубом венесуельця стала Пуебла, яка наразі перебуває серед аутсайдерів мексиканської першості. Наступний офіційний матч команда проведе 7 серпня проти Портленд Тімберс у рамках Кубка ліг Північної Америки.