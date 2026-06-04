Італія

Повернення Коло Муані замість Джонатана Девіда.

Ювентусу критично необхідний новий центральний нападник — або навіть два. Після остаточного зриву переговорів щодо продовження контракту, Душан Влаховіч покине туринський клуб у статусі вільного агента. Таким чином, головний тренер команди Лучано Спаллетті залишається практично без класичної дев'ятки.

Наявні ресурси тренера не влаштовують: Лої Опенда та Джонатан Девід фактично забраковані наставником, а на Аркадіуша Міліка не можна покластися через його постійні проблеми зі здоров'ям. За словами самого Спаллетті, форвард зараз "потрібен команді як хліб".

За таких умов керівництво б'янконері форсує переговори з ПСЖ щодо повернення Рандаля Коло Муані. Представники клубів уже зустрічалися в Будапешті на полях фіналу Ліги чемпіонів. Позиція парижан чітка: повноцінний трансфер і цінник у 30 мільйонів євро.

Сам французький нападник після невдалого етапу в Тоттенгемі наполягає на поверненні до Турина. Раніше він чудово адаптувався в Ювентусі, що підтверджує статистика — 10 голів у 22 матчах. Щоб полегшити трансфер, клуби розглядають стратегію обмін Джонатана Девіда на Рандаля Коло Муані.

Обидва клуби позбавляться баласту. Коло Муані став зайвим у Парижі, а Девід не вписується у футбол Спаллетті. Трансферами в ПСЖ керує Луїш Кампуш. Саме він у 2020 році відкрив Джонатана Девіда, запросивши його до Лілля. Кампуш чудово знає потенціал канадця, хоча йому ще доведеться переконати головного тренера ПСЖ Луїса Енріке, який вже має в атаці Усмана Дембеле та Гонсалу Рамуша.

Обидва гравці оцінюються приблизно в 30 мільйонів євро та мають схожі зарплати (близько 6 млн євро на рік). ПСЖ завдяки обміну уникне фінансових збитків , а Ювентус зафіксує чистий прибуток, оскільки Девід приєднався до команди лише рік тому на правах вільного агента.

Більше того, відхід Влаховіча звільнить у бюджеті Ювентуса понад 40 мільйонів євро (з урахуванням амортизації та зарплати до сплати податків). Ці кошти дозволять туринцям не лише оформити угоду з ПСЖ, а й вийти на ринок за ще одним форвардом найвищого рівня. Найближчим часом між керівництвом клубів заплановано новий раунд переговорів.