Україна

Попри швидкий гол, синьо-жовті зазнали поразки

У межах червневого навчально-тренувального збору, який проходить у словенському місті Рогашка-Слатина, молодіжна збірна України (U21) провела перший із двох запланованих контрольних поєдинків. Суперником українців стала молодіжна збірна США.

Тренерський штаб вирішив перевірити найближчий резерв та випустив у стартовому складі одразу трьох новачків. Для Ярослава Шевченка(Олександрія) та Вадима Сидуна(Епіцентр) цей поєдинок став першим виступом у матчі за Україну на міжнародному рівні, а Вадим Видиш (Гент) дебютував за U21 після попередніх виступів за збірну U19.

Початок зустрічі склався для української команди вдало, але втримати позитивний результат не вдалося: Нападник Артем Гусол вдало реалізував свій момент та відкрив рахунок, вивівши Україну вперед. Американці швидко відігралися — паритет у матчі відновив Люк Бреннан.

Ще до перерви збірна США змогла вийти вперед завдяки влучному удару Даміона Даунса. У другому таймі крапку в матчі поставив американський форвард Коул Кемпбелл, який зафіксував остаточну поразку синьо-жовтих із рахунком 1:3.

Свій другий спаринг у рамках словенського збору українська молодіжка проведе вже у понеділок, 8 червня. Наступним суперником нашої команди стане збірна Японії.

США U21 — Україна U21 3:1

Голи: Бреннан, 28, Даунс, 43, Кемпбелл, 57— Гусол, 17