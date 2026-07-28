Олімпіакос досяг домовленості про підписання Штефана Ортеги. Про це повідомляє Plettigoal.

За інформацією джерела, 33-річний німецький воротар приєднається до грецького клубу на правах вільного агента. Повідомляється, що між сторонами вже досягнуто повної згоди, а для завершення трансферу залишилося врегулювати лише незначні формальності.

Очікується, що найближчим часом Олімпіакос офіційно оголосить про підписання досвідченого голкіпера. Зимою цього року Штефан перейшов до Ноттінгем Фореста. Зіграв 10 поєдинків, пропустивши 12 голів в усіх турнірах. 