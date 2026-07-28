Грецький клуб уже досяг домовленості з німецьким голкіпером щодо переходу на правах вільного агента.
Ортега, gettyimages
28 липня 2026, 19:40
Олімпіакос
досяг домовленості про підписання Штефана Ортеги
. Про це повідомляє Plettigoal
.
За інформацією джерела, 33-річний німецький воротар
приєднається до грецького клубу на правах вільного агента
. Повідомляється, що між сторонами вже досягнуто повної згоди, а для завершення трансферу залишилося врегулювати лише незначні формальності.
Очікується, що найближчим часом Олімпіакос офіційно оголосить про підписання досвідченого голкіпера. Зимою цього року Штефан перейшов до Ноттінгем Фореста
. Зіграв 10 поєдинків, пропустивши 12 голів в усіх турнірах.