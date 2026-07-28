Україна

Після повернення до Києва захисник розпочне реабілітацію на клубній базі Динамо.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко успішно переніс операцію на коліні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 24-річний українець пошкодив коліно у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті.

"Минулої п'ятниці Костянтину Вівчаренку була проведена артроскопія колінного суглоба. Операцію в Барселоні виконав професор Рамон Кугат. Разом із нашим футболістом перебував клубний лікар Ігор Конівець.

Після повернення до Києва захисник розпочне реабілітацію на клубній базі Динамо. Футболіст проходитиме необхідні відновлювальні процедури та фізіотерапію, займатиметься в реабілітаційному залі та виконуватиме комплекс спеціальних вправ", — сказав головний лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун.

Раніше повідомлялося, що ПАОК відреагував на звернення Динамо до УЄФА через інцидент із прапором на трибунах.