Україна
28 липня 2026, 20:41
Смоляков повернувся в Україну та став гравцем Харкова
Український захисник продовжить кар’єру в харківському клубі на правах оренди з можливістю подальшого викупу.
Смоляков, gettyimages
28 липня 2026, 20:41
Артем Смоляков офіційно став гравцем футбольного клубу Харків, повернувшись до України після виступів за кордоном.
За інформацією клубу, 23-річний лівий захисник приєднався до команди на правах оренди терміном на один сезон. Угода також передбачає право викупу футболіста після завершення орендного періоду.
Смоляков є вихованцем українського футболу та вже має досвід виступів на найвищому рівні. Він також залучався до матчів молодіжної збірної України, де вважався одним із найперспективніших гравців свого покоління. 14 лютого 2025 року Артем став гравцем Лос-Анджелеса, перейшовши з житомирського Полісся. У Харкові розраховують, що захисник стане важливою частиною команди та допоможе клубу в боротьбі за виконання поставлених завдань у новому сезоні.
Найближчим часом Смоляков приєднається до тренувального процесу та розпочне підготовку до офіційних матчів у складі нової команди.