20-річний футболіст підписав контракт до 2031 року.
Отавіо Галдіно, ФК Айнтрахт Франкфурт
28 липня 2026, 20:00
Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Ештрели Отавіо Галдіно.
Угода з 20-річним португальцем розрахована до літа 2031 року. У складі німецької команди він виступатиме під п'ятим номером.
Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, після чого розпочне роботу з командою на літніх зборах у Грассау.
Минулого сезону Отавіо провів 22 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.