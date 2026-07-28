Німеччина

20-річний футболіст підписав контракт до 2031 року.

Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Ештрели Отавіо Галдіно.

Угода з 20-річним португальцем розрахована до літа 2031 року. У складі німецької команди він виступатиме під п'ятим номером.

Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, після чого розпочне роботу з командою на літніх зборах у Грассау.

Минулого сезону Отавіо провів 22 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.