Україна

Деталі угод гравців не вказані.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів з двома новачками — воротарем Іллею Караващенком та захисником Артемом Мачелюком.

Деталі угод із футболістами не розголошуються.

Минулого сезону 25-річний Караващенко спочатку виступав за Лісне, де відіграв дев'ять матчів, після чого взимку повернувся до Кудрівки — на його рахунку чотири зустрічі, одна з яких на нуль.

Мачелюк виступав за Кудрівку з літа 2024 року. Після виходу до Прем'єр-ліги він відіграв 29 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Зоря попрощалася з Тронтелем.