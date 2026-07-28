Деталі угод гравців не вказані.
Артем Мачелюк та Ілля Караващенко, ФК Зоря
28 липня 2026, 19:10
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів з двома новачками — воротарем Іллею Караващенком та захисником Артемом Мачелюком.
Деталі угод із футболістами не розголошуються.
Минулого сезону 25-річний Караващенко спочатку виступав за Лісне, де відіграв дев'ять матчів, після чого взимку повернувся до Кудрівки — на його рахунку чотири зустрічі, одна з яких на нуль.
Мачелюк виступав за Кудрівку з літа 2024 року. Після виходу до Прем'єр-ліги він відіграв 29 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Зоря попрощалася з Тронтелем.