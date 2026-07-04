Україна

У клубі з однойменного міста розраховують на свого капітана.

Центральний півзахисник Іван Калюжний оновив свою угоду з Харковом, передає офіційний сайт клубу.

Новий договір про співпрацю з 28-річним українцем розраховано до кінця червня 2030-го, тоді як до продовження контракту капітан харків'ян міг стати вільним агентом двома роками раніше.

До Харкова Калюжний безкоштовно приєднався з Олександрії у липні 2025 року. Протягом сезону-2025/26 Іван відзначився трьома голами й трьома асистами в 31-му матчі всіх турнірів.

Нагадаємо, нещодавно харків'яни також продовжили контракт із молодим оборонцем.