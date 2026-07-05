Хавбек збірної України поділився своїми думками після підписання нового контракту із харків'янами.
Іван Калюжний, ФК Харків
05 липня 2026, 15:25
Капітан та півзахисник Харкова Іван Калюжний прокоментував підписання нового контракту із харківським клубом.
"Клуб вийшов з такою пропозицією до мене, ми погодили всі деталі, і я погодився підписати новий контракт. Я дуже щасливий у цьому клубі й дуже радий цій події.
Цілі завжди високі: добиватися якомога вищих результатів разом із футбольним клубом Харків. Думаю, що у нас все вийде.
Не будемо йти так далеко до 2030 року. Я сподіваюся, що вже наприкінці наступного сезону буде дуже радісний момент і ми посядемо ті місця, які плануємо", — наводить слова Калюжного прес-служби клубу.
Нагадаємо, сьогодні Харків проведе контрольний матч на зборах проти швейцарського Янг Бойз – поєдинок розпочнеться о 17:00. На Footbal.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу.