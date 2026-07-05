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Хавбек збірної України поділився своїми думками після підписання нового контракту із харків'янами.

Капітан та півзахисник Харкова Іван Калюжний прокоментував підписання нового контракту із харківським клубом.

"Клуб вийшов з такою пропозицією до мене, ми погодили всі деталі, і я погодився підписати новий контракт. Я дуже щасливий у цьому клубі й дуже радий цій події.

Цілі завжди високі: добиватися якомога вищих результатів разом із футбольним клубом Харків. Думаю, що у нас все вийде.

Не будемо йти так далеко до 2030 року. Я сподіваюся, що вже наприкінці наступного сезону буде дуже радісний момент і ми посядемо ті місця, які плануємо", — наводить слова Калюжного прес-служби клубу.

Нагадаємо, сьогодні Харків проведе контрольний матч на зборах проти швейцарського Янг ​​Бойз – поєдинок розпочнеться о 17:00. На Footbal.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу.