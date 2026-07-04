Україна

Іспанський фахівець продовжить кар'єру в структурі італійського гранда після роботи в Угорщині.

Мілан офіційно оголосив про призначення 46-річного іспанського тренера Серхіо Наварро на посаду головного тренера Мілан Футуро.

Для українських уболівальників Наварро добре знайомий за роботою в Карпатах. Саме львівський клуб став для нього першим досвідом самостійної роботи на чолі професійної команди — іспанець очолив "зелено-білих" у 2017 році, але пропрацював там протягом кількох місяців, у 8 матчах.

Після завершення українського етапу кар'єри фахівець повернувся до Іспанії, де працював у тренерському штабі Пако Лопеса в Леванте. Згодом, у період із 2022 до 2025 року, він керував системою розвитку молодих футболістів Атлетіка, а минулий сезон провів на посаді головного тренера угорського Дебрецена.

Мілан Футуро виступає в Серії D та є резервною командою Мілана. У сезоні-2025/26 колектив фінішував на четвертому місці в турнірній таблиці, набравши 56 очок у 34 матчах. Саме з цією командою Наварро розпочне новий етап своєї тренерської кар'єри.