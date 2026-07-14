Італія

23-річний бразилець продовжить кар'єру в клубі італійської Серії B.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер свого вінгера Стеніо Занетті до італійської Модени.

Угода з 23-річним бразильцем розрахована до літа 2029 року та включає опцію продовження ще на один сезон. За даними Transfermarkt, сума трансферу становила 500 тисяч євро.

Стеніо виступав за "левів" з літа 2024 року і один раз віддавався в оренду до бразильської Америки.

Минулого сезону Стеніо провів п'ять матчів, відігравши на полі 226 хвилин. Загалом у складі львів'ян він відіграв 22 матчі та віддав один асист.

Зазначимо, що Модена виступає у Серії В — минулого сезону команда посіла шосте місце у турнірній таблиці.