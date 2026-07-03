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Львівський клуб уклав довготривалу угоду з 26-річним центральним півзахисником.

Львівські Карпати продовжують активну трансферну кампанію. Новим гравцем команди став 26-річний центральний півзахисник Могамед Мухлісс (також відомий як Моха). Сторони узгодили контракт на три роки з опцією пролонгації ще на один сезон.

Могамед народився у Мадриді в родині марокканців, проте його становлення як професійного футболіста відбулося в академії найтитулованішого клубу Європи — мадридського Реала. Талановитий хавбек пройшов усі щаблі юнацьких команд вершкових, починаючи від найменшої категорії U-10 і закінчуючи дублем команди — Кастільєю.

У 2019 році він вирушив за ігровою практикою в оренду до другої команди Сельти з Віго, а вже через рік повернувся до столиці Іспанії, згодом ставши повноцінним гравцем Вальядоліда Б. Новий етап у кар'єрі півзахисника розпочався у 2022 році, коли він підписав контракт з клубом Андорра.

Утім, закріпитися там надовго не вийшло, оскільки вже через пів року його орендувала друга команда ще одного іспанського гранда —Барселони. Після каталонського етапу кар'єри Мухлісс став гравцем іспанської Мурсії. Цей період є особливо важливим для українських вболівальників, адже саме там гравець працював під керівництвом Франсіско Фернандеса — нинішнього головного тренера львівських Карпат.

Останнім клубом іспанця перед переїздом до України була португальська Візела. У минулому сезоні Моха продемонстрував стабільну гру та був важливим гравцем основи. Він провів на полі 32 поєдинки, у яких зміг відзначитися двома забитими м'ячами та віддав партнерам п'ять результативних передач.

Окрім насиченої клубної кар'єри, новачок Карпат має визначні здобутки на міжнародному рівні. Мухлісс регулярно викликався до лав юнацьких збірних Іспанії, з якими двічі ставав найкращим на континенті. У 2017 році він виграв юнацький чемпіонат Європи зі збірною U-17, а через два роки, у 2019-му, успішно повторив це досягнення, здобувши золоті медалі турніру вже з командою U-19.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Карпати підписали Назарія Русина.