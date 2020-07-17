Украина: Первая лига

Страсти в Первой лиге из-за работы арбитров накаляются.

Металлист 1925 остался недоволен работой судейской бригады в поединке 23-го тура Первой лиги против Миная. Харьковский клуб написал письмо президенту УАФ Андрею Павелко.

"ФК Металлист 1925 направил официальное письмо Президенту УАФ Андрею Павелко, в котором, в частности, попросил провести служебную проверку по фактам предвзятого судейства в матче Минай — Металлист 1925. Кроме того, наш клуб еще раз подчеркнул, что на стадионе Минай-Арена не придерживаются карантинных мероприятий.

С полными текстом официального письма, а также видеодоказательствами судейского произвола предлагаем вам ознакомиться ниже.

Наиболее резонансные судейские решения (по хронометражу видеоролике):

1. Фол Михаила Кополовца. 00:44 (7 мин. Матча).

2. Фол Олега Голодюка. 2:41 (36 мин. Матча).

3. Фол Михаила Кополовца. 3:02 (39 мин. Матча).

4. Фол Богдана Оринчак. 4:46 (66 мин. Матча).

Внимание! Ни за одно из этих нарушений футболисты Миная не получили даже желтых карточек!", — гласит заявление харьковчан на сайте клуба.