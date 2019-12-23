Украина: Вторая лига

В составе "красно-черные" произошли кадровые изменения.

Шесть игроков покинули Верес после окончания первой половины сезона, информирует пресс-служба клуба.

По обоюдному соглашению контракты с клубом расторгли такие футболисты, как Игорь Фияло, Валерий Сад, Сергей Любчак, Иван Гребенюк и Виталий Тимофеенко.

Также "красно-черные" были вынуждены расстаться с полузащитником Марьяном Мысыком, который вернулся в Рух. Его аренда была рассчитан до конца сезона, но львовский клуб решил воспользоваться правом досрочного возвращения.

На данный момент Верес занимает 3-ю строчку в группе А Второй лиги.

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