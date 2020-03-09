Полузащитник Ламине Н'Диайе не перейдет в состав украинской команды.
Ламине Н'Диайе, ФК Верес
09 марта 2020, 10:24
Ламине Н'Диайе присоединился к лагерю Вереса на сборах в Турции, провел два спарринга и показал неплохой технический уровень. Тем не менее, пресс-служба клуба сообщила, что соглашение с 21-летним футболистом подписано не будет.
Во всяком случае, в этой части чемпионата "красно-черные" не будут рассчитывать на него.
Отметим, что Н'Диайе является воспитанником клуба Ренате, также успел побывать в академиях Интера и Брешии. Сенегалец с итальянским паспортом числился и в Лацио.
Последней командой Ламине была Марбелья, а с 1 июля 2019 года он находится в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Верес занимает третью строчку (36 очков) в группе А Второй лиги Украины.
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