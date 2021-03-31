ЧМ-2022. Отбор

Талгат Байсуфинов высказался о поединке отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Все игроки в тренировочном процессе, поэтому я говорил после матча с Францией, что будут перестановки, потому что две игры на таком уровне проводить, опыт и примеры есть, ребята с пониманием ко всему относятся. Поэтому будут корректировки. Они будут связаны с той отдачей, которая была с Францией, и теми моментами, которые не были исполнены в предыдущей игре. Состояние ребят хорошее, все готовятся к этой игре, понимают всю ответственность".

"Я полностью согласен с тем, что сборные Франции и Украины – фавориты нашей группы. Преимущества в этом плане я не вижу, потому что сборная Украины – очень добротная команда. Думаю, что квалифицированные футболисты в их составе имеются, и на счет свежести преимущества быть никак не должно. То, что мы сыграли на одну игру меньше, этот момент тоже есть, но если есть в составе такое количество футболистов, то это равномерно распределится по физическому состоянию с позиции тренерского штаба. Я никаких преимуществ не вижу. Может быть, нам этой игры и не хватило для того, чтобы еще более быть уверенными и стабильными в этом компоненте".

"Мы имели какие-то моменты тревоги в Казахстане. На данный момент у нас информация, что все наши люди, которые сдавали тесты в Казахстане, и по той или иной причине не приехали, получили ответы ПЦР-тестов, они также отрицательные. Сегодня с утра наша команда по инициативе руководства Казахстанской федерации футбола сдала ПЦР-тесты на территории Украины. Во-первых, это сделано для личной уверенности, и чтобы не было претензий к нашей сборной и делегации. Мы уже получили результаты ПЦР-тестов – все результаты отрицательные, все здоровы. Думаю, что мы с уважением отнеслись к Украине, и к нам не должно быть никаких претензий. Мы также переживали за этот момент, но ситуация в мире такая, что с этим надо смириться и нужно выполнять по всем человеческим нормам".

"У нас идет время перезагрузки, есть как новые футболисты, так и те, кто давно не приглашался в сборную. У нас очень много потерь из того, основного состава, который выступал в последние два сезона. Схема в три центральных защитника была в 2019-м и 2020-м годах. Думаю, она понятна нашим футболистам. Она остается на месте. Думаю, очень многие сборные практикуют эту схему".

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"Мы видели, как активно работают фланги в сборной Украины, и крайние хавбеки очень хорошо подготовлены физически. Если взять историю, насколько я помню, как команда Динамо Киев, так и сборная СССР, составленная на базе киевского клуба, играла с высокой самоотдачей, крайние защитники, которые работали от флажка до флажка. Тот же крайний защитник Демьяненко. Думаю, этот стиль игры с активными крайними хавбеками имеет место быть, и мы на это тоже обратили внимание. Очень часто есть забегания с флангов, использование зон на бровках, фланговых и полуфланговых кроссов. Мы эти моменты тоже просматривали и имеем свои какие-то моменты", — приводит слова Байсуфинова официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.