ЧМ-2022. Отбор

Александр Мокин высказался о поединке отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Голкипер сборной Казахстана Александр Мокин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"На завтрашний матч подходим с серьезным настроем, готовы на все сто процентов. Сборная Украины – очень добротная команда, мы это понимаем, но себя в обиду тоже не дадим. Думаю, игра будет очень интересная".

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"Я смотрел обзор матча Украина — Финляндия. Хорошая команда со своим стилем игры. Много молодых ребят играют, стараются доказать что-то. Не все получается, но это футбол", — приводит слова Мокина официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

"В Украине много хороших футболистов с хорошими ударами. Мы постараемся подготовиться, чтобы этих ударов по нашим воротам не было. Пускай говорят, что мы аутсайдеры, но все решается на футбольном поле. Футбол — непредсказуемая игра", — заявил Александр Мокин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.