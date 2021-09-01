ЧМ-2022. Отбор
Травмированного игрока "синих" заменит хавбек Ювентуса Адриен Рабио.
Адриен Рабио (слева) и Нголо Канте (справа), Getty Images
01 сентября 2021, 19:30
Пресс-служба Федерации футбола Франции на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник Челси Нголо Канте покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Как и предполагалось, у французского хавбека "синих" травмирована лодыжка, которую он повредил в матче третьего тура АПЛ против Ливерпуля (2:2).
Место Канте в составе сборной займет полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио, который уже сегодня утром прибыл в расположение команды Дидье Дешама.
Напомним, матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве, в 21:45 по киевскому времени.
Сегодня сборная Франции сыграет с Боснией и Герцоговиной. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.