ЧМ-2022. Отбор

Травмированного игрока "синих" заменит хавбек Ювентуса Адриен Рабио.

Пресс-служба Федерации футбола Франции на своем официальном сайте сообщила, что полузащитник Челси Нголо Канте покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Как и предполагалось, у французского хавбека "синих" травмирована лодыжка, которую он повредил в матче третьего тура АПЛ против Ливерпуля (2:2).

Место Канте в составе сборной займет полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио, который уже сегодня утром прибыл в расположение команды Дидье Дешама.

Напомним, матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве, в 21:45 по киевскому времени.

Сегодня сборная Франции сыграет с Боснией и Герцоговиной. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.