ЧМ-2022. Отбор
Футболист Герты уходит на самоизоляцию.
стеван йоветич, getty images
12 ноября 2021, 19:16
Нападающий Герты и сборной Черногории Стеван Йоветич сдал положительный тест в лагере национальной команды.
У футболиста нет симптомов, однако 32-летний форвард уже отправился на самоизоляцию. Об этом сообщает Twitter Герты.
Напомним, в субботу, 13 ноября Черногории предстоит встретиться с Нидерландами в рамках отбора к ЧМ-2022.
Встреча состоится в 21:45 по киевскому времени.
Ранее другой представитель Бундеслиги Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус.