Нападающий Герты и сборной Черногории Стеван Йоветич сдал положительный тест в лагере национальной команды.

У футболиста нет симптомов, однако 32-летний форвард уже отправился на самоизоляцию. Об этом сообщает Twitter Герты.

Напомним, в субботу, 13 ноября Черногории предстоит встретиться с Нидерландами в рамках отбора к ЧМ-2022. 

Встреча состоится в 21:45 по киевскому времени.

Ранее другой представитель Бундеслиги Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус.