ЧМ-2022. Отбор

Футболист Герты уходит на самоизоляцию.

Нападающий Герты и сборной Черногории Стеван Йоветич сдал положительный тест в лагере национальной команды.

У футболиста нет симптомов, однако 32-летний форвард уже отправился на самоизоляцию. Об этом сообщает Twitter Герты.

Wir können den Impfdurchbruch bei @sjovetic bestätigen, er wurde bei der Nationalmannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Ihm geht es gut, unsere Nummer 19 ist frei von Symptomen und derzeit isoliert.#GemeinsamHertha #HaHoHe (1/2) pic.twitter.com/kZbitUxPow — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 12, 2021

Напомним, в субботу, 13 ноября Черногории предстоит встретиться с Нидерландами в рамках отбора к ЧМ-2022.

Встреча состоится в 21:45 по киевскому времени.

Ранее другой представитель Бундеслиги Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус.