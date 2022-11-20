ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає про проблеми та нюанси, з якими можуть зітнкутися вболівальники у Катарі.

Цьогорічний мундіаль вийшов скандальним ще до початку. По-перше, багато людей абсолютно закономірно інкримінують господарям турніру порушення прав людини, по-друге, Катар є мусульманською країною зі специфічними заборонами. Матеріал про готовність організатора вже є на нашому сайті, а тут спробуємо зібрати до купи усі заборони та правила турніру. Деякі з позицій можуть здивувати.

Алкоголь

Вживання алкоголю в Катарі законне, але суворо обмежене та регулюється. Всі вважали, що на цьогорічному чемпіонаті світу алкоголь буде продаватися в окремих місцях на стадіонах, але за два дні до першого матчу Катар звернувся до ФІФА та закликав заборонити продаж алкоголю під час матчів Чемпіонату світу. А що ФІФА? Звісно відповідь так. Хто платить – той і замовляє музику

Поза межами стадіонів алкоголь буде доступний лише в ліцензованих готельних ресторанах і барах. Закони Катару суворо підкреслюють, що розпивання алкоголю або перебування в громадському місці під його впливом є злочином. Були прецеденти, коли іноземців ув’язнювали відповідно до цього закону, як правило, коли поліція дізнавалася про ситуації, як-то хуліганство чи образливу поведінку.

Гадаємо, не варто додатково підкреслювати, що це відкриває простір для різноманітних спекуляцій та суб'єктивної оцінки поведінки фанатів, до прикладу тих же англійців. Організатори підтвердили, що власники квитків матимуть доступ до напоїв на території стадіону до початку та після фінального свистка. Окрім того, продаж алкоголю у фан-зонах може бути менш дорогим, ніж у готелях, і, ймовірно, передбачатиме обмін місцевої валюти на жетони, які можна використовувати для покупки напоїв.

Куріння

Куріння в Катарі дозволено законом, але заборонено в громадських місцях, наприклад на футбольних стадіонах і в інших об’єктах. Куріння в громадських місцях, таких як музеї, торгові центри та ресторани, також заборонено та карається значним штрафом. Зловмисники можуть бути покарані позбавленням волі на строк до трьох місяців і штрафом у розмірі 10 000 QAR (близько 2800 доларів США).

У 2014 році міністерство охорони здоров'я Катару наказало повністю заборонити продаж вейпів. Митному департаменту міжнародного аеропорту Хамад також було рекомендовано не пускати електронні сигарети в країну, з тією ж інструкцією, що дотримуються у портах Катару та на сухопутних кордонах.

Незважаючи на це, залишається велика спільнота, яка регулярно використовує електронні сигарети без штрафних санкцій, тому з цього приводу може бути певна поблажливість. Однак легально придбати заправки для вейпінгу та пов’язані з ними продукти буде неможливо під час перебування в Катарі.

Дрес-код

Іноземні туристи повинні носити скромний одяг у громадських місцях, у тому числі під час водіння. Жінки повинні приховувати плечі та уникати спортивних коротких спідниць. Як чоловікам, так і жінкам наказано не носити шорти або майки без рукавів, коли вони відвідують урядові будівлі, медичні заклади чи торгові центри. В разі невиконання цього можуть попросити залишити установу або заборонять увійти в ці місця.

Поведінка фанатів

Попередні чемпіонати світу та інші футбольні турніри критикували за те, що вони не впоралися з поганою поведінкою фанатів, і Катар прагне уникнути цього, дотримуючись своєї суворої політики щодо непристойності.

Нецензурна лайка та непристойні жести підпадають під дію цього розділу законодавства Катару, і ймовірне покарання за ці злочини – депортація або ув’язнення.

Будь-яка форма публічної близькості, наприклад поцілунки, будь то гетеросексуальні чи гомосексуальні, може призвести до арешту в Катарі. Країна також відома суворими законами проти гомосексуалізму та членів ЛГБТ+ спільноти.

Будь-кому, кого визнають винним у "схилянні, підбурюванні або спокушанні будь-яким способом чоловіка до вчинення содомії", за законом може загрожувати смертна кара, але, швидше за все, це буде ув’язнення або депортація.

Фанатам рекомендується уникати рукостискань з катарськими жінками — це жест, який можна розцінити як неповагу.

Фото

Оскільки натовпи вболівальників діляться своїм життя у соціальних мережах та порталах, дотримання суворих правил Катару щодо конфіденційності та фотозйомки може стати проблемою.

Фанати повинні знати, що фотографувати державні будівлі, такі як офіси, військові містечка чи промислові зони, суворо заборонено, а також потрібно питати дозволу на фото та зйомку інших людей.

Черговий ідіотизм, який абсолютно не корелює з ефектом футбольного свята.

Страждати, скоріше всього, будуть також представники журналістської професії, один з подібних інцидентів вже мав місце.

Секс

Офіційні особи Катару підтвердили, що під час чемпіонату світу з футболу діятимуть закони, що стосуються сексу.

Будь-які публічні дії, які влада буде вважати надмірно інтимними між чоловіками та жінками, можуть призвести до арешту.

Спільне проживання неодружених осіб заборонено в Катарі за винятком проживання в готелях, а секс поза шлюбом, незалежно від того, одностатеві або різностатеві пари, є незаконним.

Порушення цих конкретних правил може призвести до ув'язнення та депортації відвідувачів.