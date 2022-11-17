ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома сума, яку Катар витратив на організацію ЧС-2022 з футболу. Витрачена сума на організацію чемпіонату становить 220 мільярдів доларів. Дізнайтесь про всі інші подробиці у нас.

Скільки витратили на ЧС-2022 у Катарі, Getty Images

Скільки витратили на ЧС-2022 у Катарі, Getty Images

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде чемпіонат світу з футболу. Організація такого роду заходу не з дешевих, а Football.ua розбирався на основі відкритих джерел, скільки місцева влада витратила на проведення світової першості.

Найдорожчий Чемпіонат світу в історії

Після того, як Катар отримав право на проведення ЧС-2022, було відомо, що планується витратити на організацію 200 мільярдів доларів. Згодом сума зросла ще на 20 мільярдів.

Це найдорожчий чемпіонат світу в історії, а попередній рекорд належав Бразилії, яка 2014 року витратила 15 мільярдів. 220 мільярдів та 15 млрд. Колосальна різниця!

Вартість попередніх Чемпіонатів світу

ЧС-2018 — $11,6 млрд

ЧС-2014 у Бразилії — $15 млрд

ЧС-2010 у ПАР — $3,6 млрд

ЧС-2006 у Німеччині — $4,3 млрд

ЧС-2002 у Японії та Південній Кореї — $7,0 млрд

ЧС-1998 у Франції — $2,3 млрд

ЧС-1994 у США — $0,5 млрд.

Зазначимо, що від шести до десяти мільярдів від згаданої суми було витрачено на будівництво стадіонів.

Решта пішла на інфраструктуру. Зокрема, Катар побудував до ЧС-2022 окреме місто — вже згадане Лусаїль, де пройде відкриття та фінал Мундіалю.

Чемпіонат світу-2022 – це національна ідея Катару, який хоче стати передовою державою азіатського регіону.