ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан аргентинської команди поділився своїми думками після гри з Саудівською Аравією.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 проти Саудівської Аравії (1:2).

"У нас немає виправдання, зараз потрібно бути ще більш згуртованими, ніж будь-коли. У нас сильна команда, ми це демонстрували. Збірна опинилася у такій ситуації, у якій давно не була. Тепер мусимо довести, що ми справжня команда", - наводить слова Мессі журналіст Андіан Грен'є у своєму твіттері.

Зазначимо, що Ліонель реалізував пенальті, відкривши рахунок у цьому матчі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія.