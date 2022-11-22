ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ерве Ренар висловився після сенсаційної перемоги над Аргентиною.

Головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар прокоментував перемогу своєї команди над національною командою Аргентини (2:1).

"Ми провели не дуже хороший перший тайм. У перерві гравці були трохи стурбовані. Сказав їм: "Все гаразд, ви добре грали в першому таймі". Після цього вони почали шукати нагоди змінити результат матчу.

Цей результат назавжди увійде до історії чемпіонатів світу та Саудівської Аравії. Ніколи не знаєш, як таке відбувається. Це завдяки роботі, завдяки Богу. У футболі є речі, які неможливо пояснити, бо Аргентина набагато краща за нас, але сьогодні гравці створили історію для своєї країни.

У нас попереду ще дві гри проти команд вище за рейтинг, тому ми повинні залишатися зосередженими", — наводить слова Ренара Get French Football News з посиланням на beIN SPORTS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія.