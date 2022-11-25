ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для Аргентини та Лео Мессі настає вирішальна мить на чемпіонаті світу.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився напередодні матчу своєї команди проти Мексики у 2 турі чемпіонату світу. Крім того, коуч підкреслив, що емоційний стан Лео Мессі на високому рівні.

"Мессі почувається добре, але ми як ніколи потребуємо всіх. У нас немає питань щодо фізичного рівня Лео, його емоційного стану.

Завтра у нас важливий матч, і більшість молодих гравців знають, що все залежить від нас, тому ми повинні викластися на повну на полі.

Ми знаємо, що за нами стоїть ціла країна. Кожен на полі віддасть усього себе, щоб ми могли забути невдалий стартовий матч", — сказав Скалоні.

Нагадаємо, матч Аргентина – Мексика відбудеться завтра, 26 листопада, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.