Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 листопада.
Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 25 листопада:
Збірна Катару поступилась Сенегалу в другому турі домашнього чемпіонату світу-2022 та стала першою командою-господарем турніру в історії, яка настільки рано позбулась шансів на вихід до плей-оф.
Збірна Бразилії тим часом залишилась без двох провідних виконавців перед матчем проти Швейцарії.
Нідерланди встановили власний антирекорд на чемпіонатах світу в матчі проти Еквадору.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.