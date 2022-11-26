ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 25 листопада:

Збірна Катару поступилась Сенегалу в другому турі домашнього чемпіонату світу-2022 та стала першою командою-господарем турніру в історії, яка настільки рано позбулась шансів на вихід до плей-оф.

Збірна Бразилії тим часом залишилась без двох провідних виконавців перед матчем проти Швейцарії.

Нідерланди встановили власний антирекорд на чемпіонатах світу в матчі проти Еквадору.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.