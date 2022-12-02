ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст відзначився переможним голом.

Ао Танака після голу на фоні розчарованого Морати, Getty Images

Ао Танака після голу на фоні розчарованого Морати, Getty Images

У четвер, 1 грудня, збірна Японії створила другу сенсації на цьогорічному Мундіалі. Слідом зі Німеччиною від команди Хадзіме Моріясу постраждала Іспанія. Підсумковий рахунок — 2:1.

Даний результат приніс японцям перше місце у групі, а переможний і дуже суперечливий гол забив хавбек дюссельдорфської Фортуни Ао Танака. Саме його було визнано найкращим гравцем матчу і отримав приз від спонсора FIFA — виробника пива Budweiser.

В 1/8 фіналу Японія зіграє з Хорватією. Головний тренер японців вже заявив про мету вийти до 1/4.