ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Марокко та Іспанії, яке пройде на стадіоні Едьюкейшн Сіті.

ВІВТОРОК, 6 ГРУДНЯ, 17:00. ЕДЬЮКЕЙШН СІТІ, АЛЬ-РАЙЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕРНАНДО РАПАЛЛІНІ (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Марокко поряд із Японією стала однією з головних сенсацій групового етапу поточного розіграшу чемпіонату світу у Катарі. І сенсація навіть не в тому, що марокканці вдруге у своїй історії пробилися до плей-оф мундіалю, а в тому, що їм вдалося виграти дуже непросту групу F, яку також представляли Хорватія, Бельгія та Канада.

Тренерський штаб Валіда Реграгі має у своєму розпорядженні низку якісних і навіть зіркових футболістів, які мають або мали раніше досвід виступів у найкращих європейських чемпіонатах та клубах. Місцями прагматичний підхід дозволив збірній Марокко не зазнати жодної поразки на груповому етапі катарського мундіалю, при цьому втратити очки лише один раз — у першому турі з Хорватією (0:0).

І в матчі 1/8 фіналу марокканцям доведеться ще більше терпіти атакуючий натиск суперника і намагатися оборонятися ще ефективніше, адже їм протистоятиме грізна збірна Іспанії. Команда Луїса Енріке традиційно робить ставку на контроль м'яча, але якщо порівнювати з минулими великими турнірами, тепер іспанцям вдається не просто довго перепасовуватись, а й забивати голи.

Так, Іспанії в результаті не вдалося виграти свою групу через поразку від Японії, яка зрештою і вийшла в плей-оф з першого місця. Але навряд чи хтось наважиться сказати, що до рівня футболу "фурії рохи" були якісь питання. Хіба що в обороні моментами забракло концентрації. Можливо, вже тоді іспанці думками були у плей-оф і направили всю цю концентрацію саме туди.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Іспанії пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 6,66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Марокко (4-3-3): Буну (Севілья) — Хакімі (ПСЖ), Саїсс (Бешикташ), Аґерд (Вест Гем), Мазрауї (Баварія) — Унахі (Анже), Амрабат (Фіорентина), Сабірі (Сампдорія) — Зієш (Челсі), Ен-Несірі (Севілья), Буфаль (Анже).

Іспанія (4-3-3): Сімон (Атлетік Більбао) — Карвахаль (Реал Мадрид), Родрі (Манчестер Сіті), Лапорт (Манчестер Сіті), Альба (Барселона) — Гаві (Барселона), Бускетс (Барселона), Педрі (Барселона) — Ферран Торрес (Барселона), Мората (Атлетіко Мадрид), Ольмо (РБ Лейпциг)

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