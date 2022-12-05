ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Марокко розповів про свої передчуття перед матчем проти Іспанії.

Збірна Марокко в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі гратиме проти Іспанії.

Захисник "Атлаських левів" Ашраф Хакімі, що народився в Мадриді, напередодні протистояння розповів про своє ставлення до прийдешньої гри.

"Грати за свою країну— це щось унікальне. І особливо зараз, коли ми творимо історію. Неймовірно бачити, як люди переживають ці емоції, діляться ними з нами, що дає сили продовжувати робити великі справи. Це моменти, які ви більше ніколи в житті не забудете.

Усе в світі постійно змінюється. Цей чемпіонат світу відрізняється від того, що був чотири роки тому, моїм навчання великим речам. Я приїхав до Катару з іншим менталітетом і набагато більш зрілим, із іншим рівнем відповідальності.

Команда також зросла за цей час. Це просто два різних колективи. Молоде покоління, голодне, постійно хоче щось змінити. Ми хочемо увійти в історію, і саме цього ми зараз і досягаємо. Хочемо змінити менталітет арабського світу, ніби промовляючи власним прикладом: "Чому б і ні, арабські команди також можуть робити великі речі". Власне, ми вже це робимо.

Не знаю, чи це презирство, але в світі трохи менше цінують африканські команди. У Африці є чудові гравці, які заслуговують на трохи більшу повагу, та кращу оцінку тієї роботи, яку вони роблять, із урахуванням зусиль, які вони витрачають, щоб досягти того, ким вони є.

Я дуже радий, що африканські команди роблять великі речі, тому що це відкрило двері для тих із нас, хто походить від найнижчих ланок суспільства.

Чи відчуваю себе лідером цього колективу? Ні, бо я не можу діяти окремо від команди. Я намагаюся робити все можливе й допомагати молодим гравцям, передавати їм досвід, що я отримав раніше, тому що вони сприймають мене як орієнтир. Я відчуваю теплоту від своїх партнерів і повертаю її їм.

Матч проти Іспанії буде для нас певною мірою фіналом. Це — особлива для мене гра, тому що я граю проти країни, яка виростила мене та дала багато речей мені та моїй родині. Буде дуже принципова сутичка", — заявив марокканський виконавець.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня, о 17:00.