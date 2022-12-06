Бразильці потішили свою легенду.
Пеле, Getty Images
06 грудня 2022, 12:03
Видатний у минулому футболіст і триразовий чемпіон світу Пеле висловив емоції після розгромної перемоги Бразилії над Південною Кореєю.
"Суміш полегшення та щастя. Вони зробили мій день дуже щасливим" — передає слова "Короля футболу" видання Globo Esporte.
Нагадаємо, днями стало відомо про госпіталізацію одного з найкращих футболістів в історії Гри. Згодом його доньки розповіли Globo Esporte, що інформація про паліативну допомогу Пеле є неправдою. Також вони заявили, що нещодавно їхній батько переніс коронавірус і підхопив інфекцію у легенях.
Під час гри з корейцями бразильські трибуни всіляко демонстрували підтримку своєї легенди. Після матчу з банером на полі стали і гравці "селесао".