ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Луїс Енріке поділився своїми думками після гри з Марокко.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі проти Марокко у серії післяматчевих пенальті.

"Футбол – чудовий вид спорту, але в ньому мається на увазі, що команда може перемогти, якщо атакуватиме і забиватиме.

Ми домінували у цій грі, але водночас потрібно було створювати більше моментів. У нас було 11 ударів, але лише один у ворота – і це дорого нам обійшлося.

Ми програли по пенальті, але я пишаюся командою. Відповідальність мені. Я вибрав перших трьох б'ючих, а решту було визначено самими гравцями. Але ми навіть не дійшли четвертого удару. Буну – чудовий воротар, коли справа стосується пенальті, і сьогодні він був чудовий.

Ми віддали все, але, на жаль, залишається лише привітати суперника. Співчуваю фанатам, я відчував їхню підтримку.

Зараз не найкращий час для обговорення мого майбутнього. Я хочу повернутися додому, а наступного тижня ми обговоримо всі питання", — наводить слова Енріке Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Іспанія.