ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще один фантастичний матч від 31-річного марокканця на катарському мундіалі.

Збірна Марокко мінімально обіграла Португалію з рахунком 1:0 у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі та вийшла у півфінал.

Найкращим гравцем матчу за підсумками зустрічі було визнано воротаря збірної Марокко Яссіна Буну, який зміг зберегти свої ворота на замку протягом всіх 90 хвилин, зробивши три сейви.

У півфіналі катарського мундіалю Марокко зіграє з переможцем пари Англія – Франція. Ця гра пройде сьогодні, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Нагадаємо, відеоогляд матчу Марокко – Португалія доступний для перегляду на Football.ua.