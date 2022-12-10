Ще один фантастичний матч від 31-річного марокканця на катарському мундіалі.
Яссін Буну, Getty Images
10 грудня 2022, 20:28
Збірна Марокко мінімально обіграла Португалію з рахунком 1:0 у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі та вийшла у півфінал.
Найкращим гравцем матчу за підсумками зустрічі було визнано воротаря збірної Марокко Яссіна Буну, який зміг зберегти свої ворота на замку протягом всіх 90 хвилин, зробивши три сейви.
У півфіналі катарського мундіалю Марокко зіграє з переможцем пари Англія – Франція. Ця гра пройде сьогодні, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Нагадаємо, відеоогляд матчу Марокко – Португалія доступний для перегляду на Football.ua.