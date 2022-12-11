ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Англійський півзахисник поділився своїми думками після вильоту команди із ЧС-2022 у Катарі.

Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Франції (1:2).

"Абсолютно спустошений вильотом, словами не описати, тому що я дійсно думав, що це наш рік. Я пишаюся тим, що є частиною команди, і для мене було честю бути з цим складом гравців та персоналу протягом останніх чотирьох тижнів.

Нас усіх поєднує неймовірний зв'язок, і ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє, тому що хочемо творити історію для всіх вас. Дякую кожному вболівальнику за вашу підтримку протягом останніх чотирьох тижнів", — написав Гриліш у своєму твіттері.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.