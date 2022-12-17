ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова головного тренера збірної Хорватії.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич детально поговорив із журналістами напередодні матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 між Хорватією та Марокко, який відбудеться у суботу, 17 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Відзначимо, що на нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція поєдинку за медалі Мундіалю.

"Марокканці зіграли чудово і заслужили таку підтримку. У нас теж вона буде, завдяки тим уболівальникам, які залишилися у Катарі і досі, а завтра з нами будуть усі, хто був там протягом чемпіонату. Наші вболівальники також дуже гучні, і я думаю, що буде рівна підтримка для обох команд.

Марокко нагадує мені нас чотири з половиною роки тому. Ніхто не очікував від них такого високого рівня, але вони досягли того, де вони є, завдяки своїй якості та емоціям. Від матчу до матчу вони тільки зростали, і я думаю, що нас чекає багато складніший матч, ніж той, з відкриттям групи. Ми маємо повну повагу і велику повагу до них. Вони демонструють єдність і нікого не бояться.

Для нас це великий фінал. Велика гра, боротьба за медалі. Повторюся, у нас максимальна повага до Марокко, яке є одним із найприємніших сюрпризів на чемпіонаті, і вони думають так само, як і ми, тому гратимуть у найкращому з можливих складів. Вони хочуть бути третіми, для нас обох це великий фінал, а якщо дивитися на півфінали, то це був максимум і для нас, і для них. У суботу відбудеться грандіозний фінал маленького світу.

Вони знають, що це велика річ, вони досягли сенсаційного успіху, і незалежно від того, що говорить наш суперник, ми знаємо, що для них це великий фінал. Це великий фінал для двох маленьких збірних. І нас не хвилює, що вони вирішать робити".

Також фахівець прокоментував кадрові втрати.

"Це наша сьома гра менш ніж за місяць, ми втомилися і виснажені. У нас є певні проблеми з травмами. Юранович, Брозович, Гвардіол... Подивимося, що буде протягом дня. Ми повинні бути обережними, я хотів би, щоб гравці були справедливі до всіх і повідомляли про кожну дрібну проблему, тому що нам потрібна стовідсоткова готовність. Кожен хотів би зіграти в останній грі, але нам дійсно доведеться ретельно зважити, щоб не сталося деяких речей, і ми повинні швидко змінитися.

Станішич — наше майбутнє, тому що він гравець, який вже зіграв кілька помітних ролей у національній збірній. Хоча він не є гравцем основного складу Баварії, він цілі дні проводить із гравцями світового класу, і це нормально для нього. Можливо, ми побачимо його у суботу з перших хвилин на полі, у поєдинку, де він протистоятиме своєму одноклубнику Нуссаіром Мазрауї".

Далі Далич відповів на тактичне питання про те, чи продемонстрував цей Мундіаль кінець тікі-таки.

"Іспанія мала 900 торкань м'яча проти Марокко, і їм не вдалося виграти цю гру. З іншого боку, французи грають другий чемпіонат поспіль на швидкому переході, і ось вони знову у фіналі. Компактний міцний блок, а потім швидкі відкривання будуть перевагою у майбутньому.

Загалом мені важко відповісти на питання про контроль м'яча, тому що я великий шанувальник володіння м’ячем, тікі-таки, але справа у тому, що твердість і швидкі контратаки приносять вам трофеї".

"Що стосується нашої збірної, то це може бути кінець одного з наших золотих поколінь, тому що прийшло 18 нових, які не були на попередньому Мундіалі, на відміну від восьми, які були з нами, коли ми виграли срібло. Хорватія має наступність поколінь, і ми не повинні відкидати те, що ми зробили досі . Завжди важливо, щоб хтось із цього покоління залишався з нами у майбутньому, щоб ці нові гравці також могли вчитися у них в майбутньому, оскільки Ковачич сказав, що він навчився у Модрича".

Прес-конференція наставника "картатих" не обійшлася без питання про фінал між Аргентиною та Францією.

"Що стосується фіналу, то обидві команди мають одного гравця, який може домінувати. У французів — Мбаппе, у аргентинців — Мессі. Я думаю, що це буде непевний, якісний матч, і не думаю, що дуже розумно прогнозувати, що станеться. Ми зосередимося на нашому фіналі, і нехай у матчі між французами та аргентинцями переможе той, хто буде кращим.

Що ж стосується розчарувань турніру, то думаю, їх набагато більше, ніж сюрпризів. Одна Італія навіть не пройшла кваліфікацію. Німеччина, Іспанія, Бельгія, Португалія, Нідерланди — усі вони мали набагато краще".

56-річного спеціаліста також попросили порівняти його збірну з командою 1998 року, яка теж дійшла до півфіналу ЧС.

"Це було велике визнання для новоствореної держави Хорватія. Початок блискучих футбольних успіхів. Зараз це трохи інша річ, тому що ми досягли ще більшого успіху зі сріблом чотири роки тому, і кожен новий чемпіонат світу дуже багато значить. Можливо, та бронза була важливішою, але ця, дасть Бог, буде не менш важливою. Дуже важливо повторити успіх, адже третє чи четверте – велика різниця. Тим не менш, ми невелика збірна, і при цьому досягаємо великих успіхів у цьому сегменті".

Призначення ж на гру катарського рефері Далич оцінює не зовсім добре.

"Я нікого не недооцінюю, але я думаю, що ФІФА пішла на великий ризик. Сподіваюся, що після матчу ми не будемо коментувати арбітра, але я також сподіваюся, що все буде правильно з його боку."

Не обійшлася прес-конференція і без питання про Луку Модрича і його майбутнє у збірній. Зокрема, у контексті Євро-2024.

"Я сподіваюся, що Лука і надалі буде з нами, реальність така, що він повинен бути членом нашої команди, і я з нетерпінням чекаю цієї відповіді, але, звичайно, рішення залежить від нього" — передає слова Далича хорватське видання Index.hr.

Нагадаємо, свій коментар пресі також дав Матео Ковачич.