Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 19 липня 2026 року.

Національні збірні Франції та Англії зустрічались поміж собою в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Команда Дідьє Дешама продемонструвала катастрофічно жахливий футбол у першому таймі, за ходом якого пропустила в свої ворота аж чотири голи.

Але після перерви "Les Bleus" почали прокидатись і подарували своїм уболівальникам надії на повноцінний камбек, але зупинились на останньому кроці, а колектив Томаса Тухеля зрештою закрив гру ще двома м'ячами.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Франція — Англія:

Франція — Англія 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8

Франція: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Ернандес (Дінь, 46) — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі (Дембеле, 46), Дуе (Баркола, 46) — Мбаппе.

Англія: Дін Гендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе (Беллінгем, 79), Роджерс, Рашфорд (Воткінс, 46) — Тоуні (Андерсон, 79).