Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Англії зізнався, що команда досі переживає гіркоту поразки від Аргентини у півфіналі, проте підопічні Тухеля мають знайти в собі сили, щоб вибороти бронзові медалі в історичному протистоянні з Францією.

Джон Стоунз щиро вірив, що саме ця збірна Англії здатна виграти Чемпіонат світу,але мрії про трофей розбилися вщент після драматичної поразки від чинних чемпіонів — збірної Аргентини. Команда під керівництвом Томаса Тухеля була за лічені хвилини від того, щоб стати першою англійською чоловічою збірною, яка вийшла до фіналу світової першості з часів тріумфу сера Альфа Ремзі у 1966 році.

Однак розв'язка півфіналу стала справжнім шоком: за п'ять хвилин до кінця основного часу Енцо Фернандес відповів на гол Ентоні Гордона, забитий у другому таймі, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес, який вийшов на заміну, завдав нокаутуючого удару. Англія поступилася з рахунком 2:1.

Рани від цієї поразки все ще свіжі. Замість підготовки до недільного фіналу проти Іспанії, англійці змушені перемикати фокус на суботній матч за третє місце проти Франції, який відбудеться в Маямі. Головним голосом роздягальні після болючого вильоту став 32-річний Джон Стоунз.

Захисник відверто розповів про важкий психологічний стан команди, не приховуючи розчарування.

"Я думаю, що всі досі переживають страждання та біль. Ми, як гравці, можемо досить сильно зациклюватися на гніві чи розчаруванні через особисті ситуації та обставини протягом гри", — зізнався Стоунз.

Водночас Джон наголошує, що попри гіркий результат, він безмежно пишається своїми партнерами та тим шляхом, який вони пройшли разом:

"Ми дуже швидко забуваємо, як повинні пишатися тим, що зробили. І я пишаюся кожною людиною в нашому таборі. Зусилля, жертви — все, що вкладається в це, і не лише гравцями — привело нас до цього моменту. Любов, віра та підтримка з дому, вболівальники на стадіоні — усі ці моменти та спогади були неймовірними протягом цієї подорожі", — наголосив захисник.

Для Стоунза цей турнір став черговим важким випробуванням після півфіналу ЧС-2018, чвертьфіналу попереднього мундіалю проти Франції та двох поспіль програних фіналів Євро. Він зазначив, що саме беззаперечна віра у власні сили зробила цю поразку настільки руйнівною.

"Ми всі були на одному шляху та на одній хвилі. З однаковою вірою в те, що можемо дійти до самого кінця і перемогти, і я думаю, що всі це відчували. Ось чому виліт у півфіналі ще болючіший — бо ми так сильно вірили, але не досягли того, де, як нам здавалося, мали бути", — підкреслив гравець.

Стоунз, який залишив Манчестер Сіті наприкінці сезону, не збирається завершувати міжнародну кар'єру найближчим часом. Хоча йому все ще важко аналізувати гру проти аргентинців, він намагається знайти нову мотивацію.

"Мої відчуття чи спогади про гру досі такі розмиті. Я справді перебуваю у стані всіх емоцій. Після гри минуло достатньо часу, щоб поміркувати, програти сценарії в голові, і дуже легко сказати: "А що, якби?" Так, це важко одразу пережити чи перетравити, це жорстока ситуація, але я думаю, що все стане очевидним, як тільки емоції вщухнуть", — ділиться захисник.

Незважаючи на розчарування, Джон Стоунз бачить чітку мету у майбутньому поєдинку:

"Я думаю, що матч із Францією — це ще один хороший напрямок для нас, щоб здобути бронзову медаль. Це те, чого мені досі не вдавалося зробити", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Тухель пояснив, чому Англія втратила контроль у матчі з Аргентиною.