Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Француз перевершив досягнення Пеле, яке трималося понад пів століття.

Вінгер збірної Франції Майкл Олісе став автором нового рекорду чемпіонатів світу за кількістю результативних передач в межах одного турніру.

У матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії француз оформив ще два асисти на Кіліана Мбаппе, довівши свій загальний показник до семи гольових передач.

Таким чином Олісе перевершив легендарне досягнення Пеле, який на чемпіонаті світу 1970 року записав на свій рахунок шість асистів.

Попри історичний рекорд півзахисника, збірна Франції не змогла завершити турнір перемогою, поступившись англійцям у результативному матчі за бронзові медалі з рахунком 4:6.

Водночас Мбаппе, який скористався двома передачами Олісе, оформив дубль і став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.