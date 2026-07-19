Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англійці вперше за три спроби виграли матч за третє місце мундіалю.

Збірна Англії у матчі за третє місце на ЧС-2026 впевнено обіграла Францію (6:4).

Таким чином, англійці змогли здобути свої перші медалі на чемпіонатах світу за 60 років.

До цього єдиним успіхом "трьох левів" був історичний домашній мундіаль 1966 року, де Англія у фіналі обіграла ФРН (4:2).

Також зазначимо, що Англія вперше за три спроби змогла здобути бронзові медалі ЧС. До цього англійці програли Італії у 1990 році, а потім поступилися Бельгії (0:2) у 2018 році.

Натомість збірна Франції вперше з 2014 року залишилася без медалей на чемпіонатах світу. У 2014 році французи поступилися Німеччині у чвертьфіналі ЧС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.