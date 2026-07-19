НЕДІЛЯ, 19 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ МЕТ-ЛАЙФ СТЕДІУМ, НЬЮ-ДЖЕРСІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Іспанія підійшла до вирішального поєдинку як, мабуть, найцілісніша команда турніру. Після несподіваної нічиєї з Кабо-Верде на старті підопічні Луїса де ла Фуенте лише додавали з кожним матчем. Австрія, Португалія, Бельгія та Франція не змогли знайти відповідь на неймовірно організовану гру Ла Рохи, яка пропустила лише один м'яч за сім зустрічей. Особливо переконливо іспанці виглядали у півфіналі, де практично позбавили Францію шансів біля власних воріт і заслужено перемогли з рахунком 2:0.

Секрет успіху Іспанії полягає не лише у володінні м'ячем, а й у фантастичній командній дисципліні. Родрі продовжує контролювати центр поля, Пау Кубарсі та Емерік Лапорт майже бездоганно діють у захисті, Мікель Меріно досягає успіхів як головний "джокер", а Ламін Ямаль, Дані Ольмо та Мікель Оярсабаль регулярно знаходять можливості загострювати гру. Так, саме Ямаль може й не вражає кількістю результативних дій на цьому мундіалі, але системно залишається ключовим гравцем. Іспанці пресингують суперників майже без перепочинку, швидко повертають м'яч і не дозволяють опонентам диктувати власний темп, що робить їх фаворитами фіналу.

Втім, Аргентина вкотре довела, що чинних чемпіонів світу не можна списувати з рахунків за жодних обставин. Команда Ліонеля Скалоні неодноразово опинялася на межі провалу: важкий матч із Кабо-Верде, фантастичний камбек проти Єгипту після 0:2, непросте протистояння зі Швейцарією та драматична перемога над Англією, де вирішальні голи були забиті лише наприкінці зустрічі. Цей шлях лише підкреслив характер Альбіселесте та їхню здатність знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій.

У центрі всіх сюжетів залишається Ліонель Мессі. 39-річний капітан уже набрав 12 результативних дій на турнірі та продовжує бути головною рушійною силою аргентинців. Водночас говорити про команду одного футболіста було б трохи несправедливо, хоча якщо так стверджувати — це не буде помилкою. Утім, Енцо Фернандес регулярно вирішує долю матчів у ключові моменти, Хуліан Альварес виконує величезний обсяг роботи попереду, а Еміліано Мартінес хоч і не демонструє оверперформансів катарського зразка, проте традиційно додає партнерам упевненості у найвідповідальніші миті. Аргентина прагне стати першою збірною після Бразилії 1962 року, яка зуміла захистити титул чемпіона світу.

Фінал обіцяє стати протистоянням двох різних футбольних філософій. Іспанія спробує встановити повний контроль над грою завдяки володінню м'ячем і високому пресингу, тоді як Аргентина зробить ставку на характер, індивідуальну майстерність, агресивність, тактичні фоли і здатність вибухнути у вирішальний момент. Окремої уваги заслуговують дуелі Родрі та Енцо Фернандеса в центрі поля, а також протистояння Ламіна Ямаля з Ніколасом Тальяфіко на фланзі. Усе вказує на те, що в Нью-Джерсі на нас чекає фінал, який має всі шанси увійти до історії світового футболу.