Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "триколірних" поділився своїми думками після гри з Англією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку своєї команди у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6).

"Це поразка. Ми програвали 0:4. Ми провели ганебний перший тайм. Проте ми показали бійцівський дух, і були речі, які ми зробили добре. У нас було два шанси зрівняти рахунок до 4:4, і після цього ми трохи активніше пішли вперед...

Ми робили те, що вміємо. Це моя провина — мабуть, я не зробив того, що було потрібно в першому таймі... Принаймні це було схоже на гру, навіть якщо поразка болюча. Звісно, було б краще посісти третє місце.

Ми приїхали сюди з великими амбіціями. Нам вдалося зробити чимало позитивних речей. Ми не змогли перемогти у матчі проти Іспанії. Це не повний провал. У нас якісний склад, молоді гравці, які продовжуватимуть прогресувати. У нас був талант, щоб і надалі досягати дуже хороших результатів.

Особисто для мене це була справді чудова подорож разом із ними. Ми провели вісім тижнів разом від початку нашої підготовки. Це було чудово. Розчарування полягає у спортивному аспекті, але ми мали можливість викликати емоції, і мільйони французів змогли їх відчути. Це чемпіонат світу — немає нічого прекраснішого за це", — наводить слова Дешама прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.