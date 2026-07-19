Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Францією.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у матчі за третє місце ЧС-2026 проти Франції (6:4).

"Перший тайм у нас був блискучим, а другий дуже складним. Було видно, яка різниця у фізичному стані гравців через один додатковий день відпочинку – ми були дуже втомленими та виснаженими після останніх тижнів. Величезна похвала і глибока повага до того настрою, який ми продемонстрували, подолавши всі труднощі.

Я побоювався фізичних навантажень, оскільки ми знаємо рівень та швидкість французів. У них на підготовку до півфіналу був на один день більше, і вони мали подолати набагато меншу відстань, ніж ми. Ми грали в спеку, на висоті та в будь-яких інших умовах. Я турбувався, і в другому таймі було видно судоми та втому. Але мене ніколи не турбував настрій команди. Ця команда створила щось насправді особливе, і вона знову це показала.

Морган все зробив правильно. У мене просто виникло передчуття ще у півфіналі, що він візьме участь у чомусь особливому. Ось і все. Матчі пред'являють дуже високі вимоги, і нам доводиться вносити зміни через втому та хід гри. Букайо показав, що він є ключовим гравцем – у цьому не було жодних сумнівів. Я навіть не розумів, що він оформив хет-трик — я випустив це з поля зору, але він цілком це заслужив.

Вісім років тому Франція була чемпіоном, чотири роки тому вона вийшла у фінал, тому розрив між збірними невеликий і ми хочемо його скоротити. Це перший крок до нашої мети — ми це зробили, ми їх обіграли. Наступна мета – матч проти Іспанії у Лізі націй.

Бачити, як команда так бореться — це надає енергії. Втома прийде згодом. Під час фіналу ми ще відчуватимемо біль, і це займе деякий час, але в цілому ця гра дає мені більше енергії, ніж забирає", — наводить слова Тухеля прес-служба ФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.