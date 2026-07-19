Вперше в історії французи поступалися в три м'ячі ще до 37 хвилини поєдинку мундіалю.
Гравці збірної Франції, Getty Images
19 липня 2026, 07:16
Збірна Франції у матчі за третє місце ЧС-2026 поступилася Англії (4:6).
Команда Дідьє Дешама жахливо розпочала поєдинок і вже до 37 хвилини поступалася в три м'ячі, а за підсумками першого тайму англійці вели з рахунком 4:0.
Вперше за всю історію чемпіонатів світу Франція програвала з різницею у три м'ячі до 37 хвилин поєдинку.
Нагадаємо, у півфіналах Англія поступилася Аргентині (1:2), тоді як Франція програла Іспанії (0:2).
Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться сьогодні, 19 липня, о 22.00.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.