Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вперше в історії французи поступалися в три м'ячі ще до 37 хвилини поєдинку мундіалю.

Збірна Франції у матчі за третє місце ЧС-2026 поступилася Англії (4:6).

Команда Дідьє Дешама жахливо розпочала поєдинок і вже до 37 хвилини поступалася в три м'ячі, а за підсумками першого тайму англійці вели з рахунком 4:0.

Вперше за всю історію чемпіонатів світу Франція програвала з різницею у три м'ячі до 37 хвилин поєдинку.

Нагадаємо, у півфіналах Англія поступилася Аргентині (1:2), тоді як Франція програла Іспанії (0:2).

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться сьогодні, 19 липня, о 22.00.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.