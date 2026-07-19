Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер збірної Англії оформив хет-трик у результативній перемозі над Францією.

ФІФА визначила Букайо Саку найкращим футболістом матчу за третє місце чемпіонату світу-2026, в якому збірна Англії переграла Францію з рахунком 6:4.

Вирішальним фактором у виборі став яскравий виступ вінгера англійської команди, який оформив хет-трик і став головним героєм одного з найрезультативніших поєдинків турніру.

Попри поразку французів, нападник Кіліан Мбаппе також відзначився в цій зустрічі та встановив історичний рекорд, ставши найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Франція — Англія.